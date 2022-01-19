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İzmirspor, Rıdvan Şimşek'le anlaştı

İzmirspor, Rıdvan Şimşek'le anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor, tecrübeli sağ bek Rıdvan Şimşek'le el sıkıştı.

BÖLGESEL Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor, tecrübeli sağ bek Rıdvan Şimşek'le el sıkıştı. Karşıyaka altyapısından yetişip 2009 yılında Beşiktaş'a transfer olarak tanınan 31 yaşındaki savunmacı Karabükspor, Elazığspor, Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Keçiörengücü, İstanbulspor ve son olarak geçen sezon Altay'da forma giydi. Süper Lig'de 37 kez görev alan Rıdvan, 1'inci Lig'de 146 müsabakada oynadı. İzmirspor, teknik direktörlük görevine devre arasında Levent Eriş'i getirmişti.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Rıdvan Şimşek, Amatör Lig, Karşıyaka, İzmirspor, Spor, Haber

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