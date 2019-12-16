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İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.

16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:28
İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı. 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen listenin ilk sırasında yer aldı.

Kaynak: Dunya.com

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