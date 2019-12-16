İzmir'in vergi rekortmenleri belli oldu

16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:28

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı. 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Lucien Arkas listenin ilk sırasında yer aldı.