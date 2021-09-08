İzmir'deki yeni serbest bölgede çalışmalar 2022'de başlayacak
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İzmir'deki yeni serbest bölgede çalışmalar 2022'de başlayacak

İzmir'deki yeni serbest bölgede çalışmalar 2022'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmasına karar verilen İzmir'in üçüncü serbest bölgesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin (BASBAŞ), gelecek yıl yapımına başlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmasına karar verilen İzmir'in üçüncü serbest bölgesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin (BASBAŞ), gelecek yıl yapımına başlanacağı bildirildi.

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, yaptığı açıklamada, serbest bölgenin Bergama'nın Aşağıkırıklar mevkisinde 2,3 milyon metrekare alanda kurulacağını aktardı.

Türkiye'nin 19. serbest bölgesi olacak yatırımın Kuzey Ege'nin talihini değiştireceğini ifade eden Güler, projenin onay sürecinin tamamlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkürlerini iletti.

Güler, şunları kaydetti:

"2021 sonuna kadar gerekli tüm prosedürleri tamamlayıp, 2022 başından itibaren bölgeyi yatırımcılar için hazırlamaya başlayacağız. Tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde ihracat sağlayacak."

"Bölgenin kaderini değiştirecek"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da ilçe olarak yatırımdan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Koştu, yazılı açıklamasında, sağladığı istihdam anlamında BASBAŞ'ın önemine vurgu yaparak, "Bölgemizin kaderini değiştirecek bir yatırım. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucu fizibiliteler tamamlandı. Son noktada da Ticaret Bakanımız Mehmet Muş süreci hızlandırdı ve Cumhurbaşkanımızın onayına sundu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Şubat'taki Bergama ziyaretinde BASBAŞ'ın kurulum çalışmalarının hızlanması için talimat verdiğini aktaran Koştu, burada oluşturulacak yeni ihracat kapısıyla firmaların Bergama'dan dünyaya açılacağını aktardı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla İzmir'de bulunan ve sınırları belirlenen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiş, serbest bölgeyi kurup işletmek üzere BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ, 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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İzmir'deki yeni serbest bölgede çalışmalar 2022'de başlayacak - Haberler Ekonomi
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