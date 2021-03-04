Son dakika haber! Tır bakım istasyonunda yangın
04.03.2021 03:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 04:10
Son dakika gündem haberi: Bornova ilçesinde tır bakım istasyonunda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bornova ilçesinde tır bakım istasyonunda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Egemenlik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 6108 Sokak'ta bulunan tır bakım istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal