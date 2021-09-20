İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı - Haberler Ekonomi
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İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi
İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı

İzmir'de 1 Ekim'den itibaren; gevrek, boyoz ve poğaça 2,50 liradan, kumru ise 6 liradan satılacak.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Mehmet Şükrü Erişen, gazetecilere, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesine gittiklerini belirtti.

GEVREK, BOYOZ VE POĞAÇA 50 KURUŞ ZAMLANDI

Unlu mamullerdeki artışlar nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Erişen, "İzmir'de 1 Ekim'den itibaren 2 lira olan gevrek, boyoz ve poğaça 2 lira 50 kuruş, 5 lira olan kumru ise 6 liradan satışa sunulacak. Temennimiz, ürün girdi fiyatlarının kontrol altına alınarak artışların engellenmesi, İzmirlilerin gevrek, boyoz, kumru gibi lezzetlerin tadını doyasıya çıkarmasıdır." diye konuştu.

AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi Haberleri
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Haber: İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatları zamlandı - Haberler Ekonomi
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