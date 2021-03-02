İzmir'de dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız babasını gururlandırdı

İzmir'de babasına ait minibüste dolmuş şoförlüğü yapan 23 yaşındaki Elif Ergül, hem babasının hem yolcularının takdirini kazandı.

İzmir'de babasına ait minibüste dolmuş şoförlüğü yapan 23 yaşındaki Elif Ergül, hem babasının hem yolcularının takdirini kazandı.

Bir medikal firmasında çalışan Elif Ergül, babası Turgay Ergül'e (46) ait Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında çalışan minibüsün şoförlerinden birinin rahatsızlanması sonrası yardım etmek için direksiyon başına geçti.

Müşteriler ve diğer şoförlerin ısrarı üzerine mesleğe devam etme kararı alan Ergül, günün büyük bölümünü direksiyon başında geçirerek baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ergül, AA muhabirine, eskiden dolmuş şoförlüğü yapan babasının yanında büyüdüğünü, bu mesleği iyi tanıdığını ifade etti.

Yaklaşık 5 yıldır araç kullandığını ve yeterli seviyede tecrübesinin bulunduğunu aktaran Ergül, "Kendimi bildim bileli bu işlerdeyim zaten. Babamın yanında büyüdüğüm için tercih ettim. Severek yapıyorum. Arabaları, şoförleri, sürekli yeni yolları görmeyi hatta uzun yolculukları çok seviyorum." dedi.

"İstedikleri şeyin peşinden gitsinler"

Dolmuş şoförlüğünü genelde erkeklerin yaptığını hatırlatan Ergül, "Kadınlar da istedikleri şeyin peşinden gitsinler, 'yapamayız' demesinler. Tutsunlar bir şeylerin ucundan, başkasına muhtaç olmamak için denesinler, yapamasalar da denesinler." diye konuştu.

Ergül, yolculuk sırasında kendisini gören müşterilerden de güzel tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

Baba Turgay Ergül de (46) bir süre önce hatlı dolmuş aldığını belirterek, "Kızım 'ben yaparım' dedi, önünü açtık. İzmirliler olarak inşallah, kadınların önünü açarak bu işe devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel