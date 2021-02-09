İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Oniki Ada deprem şiddeti kaç? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Oniki Ada nerede?
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İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Oniki Ada deprem şiddeti kaç? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Oniki Ada nerede?

09.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:59
İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Oniki Ada deprem şiddeti kaç? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Oniki Ada nerede?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Şubat Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Son olarak Oniki Ada, Ege'de deprem oldu. İzmir'de deprem oldu! İşte depremin detayları!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 9 Şubat 2021 Salı günü Oniki Ada, Ege'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Oniki Ada'da deprem oldu! Ege'de deprem oldu!

İZMİR, EGE'DE DEPREM OLDU

Kandilli verilerine göre İzmir deprem verileri:

Yer: ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

Büyüklük: 4.3

Zaman: 10:30:33

İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Oniki Ada deprem şiddeti kaç? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Oniki Ada nerede?

AFAD verilerine göre Akdenizdeprem verileri:Yer:

Ege Denizi, 40.48 km. Urla (Izmir)

Büyüklük: 4.4

Zaman: 10:30:34

İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Oniki Ada deprem şiddeti kaç? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Oniki Ada nerede?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

ONİKİ ADALAR NEREDE?

Oniki Adalar Güneybatı Türkiye ile Girit Adası yani Güneydoğu Yunanistan arasında kalan bölgedir.

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