Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı
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Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı

08.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:44
Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı

PSG'nin eski kalecisi Kevin Trapp'ın nişanlısı model Izabel Goulart ile Fransız ekibinin süper yıldızı Neymar'ın yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı. Paris'te bir restoranda yemek yiyen ikili yemek sonrası restorandan birlikte ayrılırken, aylar önce çıkan dedikodular belgelenmiş oldu.

PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın, eski takım arkadaşı Kevin Trapp'ın nişanlısı Izabel Goulart ile yaşadığı yasak aşık fotoğrafları ortaya çıktı.

Bir süredir ünlü model Natalia Barulich ile aşk yaşayan Neymar ile Goulart'ın yasak aşk yaşadığına dair ilk iddialar Temmuz ayında ortaya atılmış ancak Brezilyalı futbolcunun Barulich ile ilişkisinin başlamasının ardından dedikodular sona ermişti.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Neymar ve Goulart gizlice görüşmeye devam etti. Son olarak pandemi nedeniyle kısıtlamalar olmasına rağmen Paris'teki ünlü bir restoranda yemek yiyen ikili, yemeğin ardından restorandan birlikte ayrıldılar.

Izabel Goulart ile Neymar arasındaki yasak aşkın fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğrafları basına yansıyan Neymar ile Goulart'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Kevin Trapp'ın nişanlısı Izabel Goulart hakkında çıkan bu iddialara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

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