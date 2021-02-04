İYİ Partili Tatlıoğlu, Bursa'da ağaçlarında zarar oluşan zeytin üreticileriyle bir araya geldi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa'da soğuk havalar nedeniyle ağaçlarında ciddi tahribat oluşan zeytin üreticilerinin taleplerini Meclisin, siyasetin gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çepni Mahallesi'ndeki arazilerde beraberindekilerle incelemelerde bulunan Tatlıoğlu, muhtar Göksel Mete ve üreticileri dinledi.

Üreticilerin, zarar gören ağaçlardan en az 3 yıl mahsul almalarının mümkün olmadığını söylemesi üzerine Tatlıoğlu, zararların karşılanması konusunda süreci takip edeceklerini dile getirdi.

Tatlıoğlu, kaliteli sofralık zeytinin üretildiği Mudanya'daki tahribatın boyutunun mart ayı sonuna kadar daha da belirginleşeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ocak ayının son haftasında etkili olan don, maalesef çok geniş, Bursa genelinde yaklaşık 15 bin dönüm alanda ağaçlarda tahribata yol açtı. Zeytinin 3 yıllık verimini tehlikeye atan bir durum söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığının TARSİM üzerinden mutlaka bu zararı telafi edici bir mekanizma yaratması lazım. Bu konuyu, üreticilerin taleplerini Meclise, Bakanlığın, siyasetin gündemine taşıyacağız."

İsmail Tatlıoğlu'na incelemelerinde İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi