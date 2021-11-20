İYİ Partili Durmuş Yılmaz, ekonomi yönetimine dair iddiası gerçekleşmeyince özür diledi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını iddia etmişti. Öngörüsü gerçekleşmeyen Yılmaz, bugün yeni bir açıklama yaparak özür diledi. Herhangi bir kulis bilgisi olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum." dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ekonomi yönetimine dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını işaret etmişti.
Yılmaz, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz'ın iddiası büyük ses getirmiş haberler e manşet olmuştu. Ancak Yılmaz'ın iddiası gerçekleşmedi ve ekonomi yönetiminde bir görev değişikliği olmadı. Bu gelişme sonrası Yılmaz yeni bir açıklama yaparak özür diledi.
Yılmaz, "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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