Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muric, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalında yer alan videoda, transferini FB TV'de bir haber anonsu şeklinde duyuran Vedat Muric, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." diye konuştu.

Transferi öncesi sarı-lacivertli taraftarların kendisine büyük ilgisi olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Taraftarlara çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana ve eşime atılan mesajlar, çok büyük ilgi vardı. Taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcularımızla hep birlikte olup, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğim. 'İyi ki buradayım.' diyorum. İnşallah bunu sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarımıza da söyletirim." değerlendirmesinde bulundu.

Muric, "Hedefim, kulübümüze yakışır bir karakter ve futbolcu olup, goller atmak. Golle, asistle takımıma katkı sağlamak, hep birlikte nice güzel şampiyonluklar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Yayınlanan videoda, Vedat Muric'in sözleşme imzalamasına ve Ülker Stadı'nı dolaşmasına da yer verildi.

Kaynak: AA