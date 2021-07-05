İvrindi Korucu Mahallesi'nde yaptırılan hayvan pazarı hizmete açıldı

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İvrindi Korucu Mahallesi'nde yaptırılan hayvan pazarı hizmete açıldı

İvrindi Korucu Mahallesi'nde yaptırılan hayvan pazarı hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan ikinci hayvan pazarı, Korucu Mahallesi'nde faaliyete geçirildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan ikinci hayvan pazarı, Korucu Mahallesi'nde faaliyete geçirildi.

Mahallede 1700 metrekare alana kurulan 650 metrekare kapalı alana sahip tesis, İvrindi bölgesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelecek vatandaşlara hizmet verecek.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yaptığı açıklamada, ilçenin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Mahallede atıl durumdaki hayvan pazarını modern bir hale getirerek hizmete açtıklarını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Korucu Mahallemizin acil ihtiyaçlarından biriydi. Özellikle o bölgede bulunan 25 kırsal mahalle ve Bergama çevresi için hayvan ticaretinin döndüğü, alım satımın gerçekleştirdiği bir bölge. Bu denli önemli yatırımı ilçemize kazandırdığımız ve özellikle de Kurban Bayramı öncesi hizmete açtığımız için mutluyuz. Halkımız artık hayvan alım satımlarını uzak pazarlara gitmeye ihtiyaç duymadan buradan halledebilecekler."

İvrindi Korucu Mahallesi'nde yaptırılan hayvan pazarı hizmete açıldı
İvrindi Korucu Mahallesi'nde yaptırılan hayvan pazarı hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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