İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yoğun maç programında bazen konsantrasyon sorunları yaşanabildiğini belirterek, "Öncelikle Konyaspor gibi çok güçlü, pozisyon ve yapısı itibariyle, top oynama anlayışıyla iyi bir takıma karşı 2-0 gibi bir geriye düşüş yaşamış olsak bile, gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak iyi yaptığımız değişikliklerle birlikte futbolcu kardeşlerimizin yüreğini, beynindeki düşünceyi ve ayaklarındaki yeteneklerini sergilemek açısından Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk. 3 günde bir oynanan maçlarda bazen bu şekilde istemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Konsatre kayıpları olabiliyor. 3 puanı kazanan taraf olmak bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah bundan sonraki süreçte yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yıllardır düşme tehlikesi yaşayan takımları çalıştırdığını kaydeden Uygun, "Katar'daki 5 yılın ardından Türkiye'ye gelip düşen takımları alıp futbolcuları tedavi etmiş ve kalan 12 maçtaki performanslarıyla kümede bırakmıştık. Buradaki süreç biraz daha farklıydı. Özellikle futbolcularımızın tamamen demoralize olduğu o noktada galibiyet yüzü bile görmemiş bir ortamdan, şimdilerde ise hem oyun anlayışıyla hem oyun felsefesiyle, bireysel yetenekleriyle kazanmaya odaklanmış, 10 maçta, gol pozisyonuna odaklanmış bir takım çıkardık. Şimdi ise her maç 3'er 5'er 10'ar pozisyona girerek futbol izleyenlere keyif veren hem de oyuna dönen futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu başarıyı kendileri hak ettiler. Kalan maçları performans olarak en güzel şekilde sergilemek zorundayız. Kazanmak için mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.ERSAN PARLATAN: ÖZÜR DİLİYORUZİttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan ise şunları dedi:

"Öncelikle Rizespor'u tebrik etmemiz gerekiyor. Bütün taraftarlarımıza ve camiamıza bir özür borçluyuz. Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Rize'de sadece 25 dakika iyi görüntü sergileyebildik. Deplasmanda 2-0 galip gelmişken bu kadar basit hatalardan gol yemek bizim adımıza tabii ki üzücü. Tam maçın 2-0'lık bölümünde iyi oynarken talihsiz bir sakatlık geçirdik. Bilhassa skoru yakalamışken etkili bir bağlantı oyuncumuz sakatlık yaşadı. Eksikliğini de maçta hissettik. Neticesinde devreyi 2-2 tamamladık. Devre arası soyunma odasına girdiğimizde motivasyonlarını yükselttik. Futbolcularımızdan ilk 21 dakika da sergiledikleri oyunumuzu sergilemelerini istedik. Defans geçişlerinde dikkat etmelerini oyuncularımıza aktardık ama maalesef bu durumu iyi yapamadık. Her topu kaptırdığımız pozisyon sonrası kalemizde golleri gördük. Bu durumu en kısa süre içerisinde telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız var. Biz bu maçı kazanmayı beceremedik. Bunun sonucunda da üzücü bir mağlubiyet aldık. Tekrardan bütün Konyaspor camiasından özür diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK