İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
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İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci haftasında evinde İttifak Holing Konyaspor'u ağırladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci haftasında evinde İttifak Holing Konyaspor'u ağırladı. İki takım arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.Şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, ligin 38'inci haftasında evinde Konyaspor'u ağırladı. Son 4 maçta evinde 3 puan alamayan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise mağlup oldu. Ligde bu maça kadar 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 69 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zirve takibini sürdürmek amacıyla sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup kazandıkları Antalyaspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı. Terim, Emre Akbaba'nın yerine Mohamed'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam Konyaspor maçına şu 11 ile çıktı: "Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Fernandes, Etebo, Kerem, Emre Kılınç, Halil, Mohamed."FALCAO KADRODASon olarak ligin 32'nci haftasındaki Hatayspor maçında forma giyen yıldız oyuncu Falcao, 34'üncü haftada kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. 34'üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan idmanda sakatlanan Falcao, ardından oynanan Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedi. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçına yedek soyundu.GALATASARAY'DA 5 EKSİKSarı-kırmızılıar, Konyaspor maçında sahaya 5 eksikle çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yedlin ve Onyekuru karşılaşmada forma giyemezken; karşılaşma öncesi yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif olan 3 futbolcu da kadroya dahil edilmedi. Galatasaray'da 2 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan ve Etebo sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 42 puanla 11'inci sırada yer alan Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan ve 0-0 berabere kaldıkları Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Palut, Abdülkerim ile Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamazken, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti. Palut, bu oyuncular yerine Barış, Adil, Kravets, Diomande ve Rahmanovic'e şans verdi. Konyaspor şu 11 ile maça başladı: "Sehic, Barış, Adil, Ahmet, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Shengelia, Kravets."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER

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