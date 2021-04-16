İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Konyaspor ile Kayserispor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 35'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Tekhik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bugün iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün tabi iyi mücadele ettik. Ama önceki haftalardaki oyunu oynayamadık. Kolay değil üst üste aynı oyuncular, çok sık aralıklarla maç oynuyorlar, yük biniyor. Bunların yaşanması da çok normal. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Kazanabilseydik çok şey kazanmış olacaktık. Hem özgüven açısından çok iyi olacaktı hem de puan sıralamasında biraz daha iyi duruma gelecektik. Ama kazamadık. 1 puanda buradan kötü değil. Ligin sonu geldiğinde belki 1 puan takımları kurtaracak ya da alamadıkları 1 puan hedeften uzaklaştıracak. O yüzden her puan önemli. Buradan da aldığımız 1 puanı iyi diyoruz."

İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan da 3 puan almak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Bugün buraya gelirken, kazanmak için geldiğimizi, oyuncularımıza söyledik. Elimizden geleni yaptık, oyuncularımıza kötü yorum yapamayız. Maçın ilk dakikasından 85'inci dakikasına kadar gol atmak için istek ve arzu vardı. Burada hücum yaparken, Kayserispor'a pozisyon vermemekte başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. 1 puan almak tabi ki çok değerli demeyim ama 3 puan almak için çıktığımız mücadelede gol atmak için çabaladık. Kayserisporun kalecisini kutlamak lazım. Değerli, 18 yaşında bir gencimiz. Onu camiamız adına buradan kutlamak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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