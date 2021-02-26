İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
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İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

26.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:00
İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz beraberi kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz beraberi kaldı. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Gaziantep FK Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto basın toplantısını katıldı. 

Gaziantep FK Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, hakem Erkan Özdamar'ın gol pozisyonunu VAR'ı izlemeden karar vermesine tepki gösterdi. Pinto, "Bizim attığımız golde hakem, VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı, belki farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Hakem orada gidip izlemesi gerekiyordu" dedi. 

Maçın iki takım içinde çekişmeli ve yüksek tempoda geçtiğini ifade eden Pinto, "İki taraf için de yüksek tempoda maç oldu. Takımının hem ofansif olarak, hem defansif olarak yaptıklarından çok memnunum.  Ofansif olarak söylediğim takımımın defalarca net pozisyonlara girmiş olması ve futbolda en önemli olan gol eksikti. Biz rakımdan daha fazla gol pozisyonuna girdiğimiz için maçı bizim kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise alınan puanın önemli olduğunu belirterek, "Maça çıkarken bugün iç sahada 3 puan parolasıyla çıktık. Hafta içinde bu doğrultuda çalıştık. Maça iyi başlayamadık. Hucümsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama futbolcularımız varını, yoğunu belli bir anlayışta yansıttıkları için yine  önemli bir puan aldık.  

İkinci yarı oyuna ortak olduk. Defansif anlamda iyi işler yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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