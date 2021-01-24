İttifak Holding Konyaspor-?Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İttifak Holding Konyaspor-?Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından

24.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:10
İttifak Holding Konyaspor-?Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

SÜPER Lig'in 21'inci  haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın artından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ?Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, düzenlenen basın toplantısına katıldı. 

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor'un son 4-5 hatfada yükselişte olduğunu hatırlatarak, "Kalabalık savunmayla tamamen oyun kurgusunu bekleyerek, sıkı savunma üzerine kurup, önde çok hızlı oyuncularıyla boş alan yakaladıklarında sonuç almak isteyen bir takım. Bunun böyle olduğunu biliyorduk ve iyi çalıştık. Özellikle duran toplarda bir çoğunu biz kullandık. Başarı da olduk. Direkten dönen toplarımız var. Ama istediğimizi alamadık. Bu tip takımları aşmak çok kolay değil. Çok kalabalık bir savunmayla bizi çok iyi perdelediler. Ama oyuncularım gol atmak ve kazanmak için uğraştı. Disiplinli oynadığımız için sonuçta bu tip takımları kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. İyi mücadele ettik" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, bugün iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle ikince yarının son bölümündeki oyun bizi ilerisi için umutlandırdı. Devre arasına girdik. Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor-?Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:12:58. #1.15#
title