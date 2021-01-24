İttifak Holding Konyaspor-?Fraport Tav Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın artından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ?Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor'un son 4-5 hatfada yükselişte olduğunu hatırlatarak, "Kalabalık savunmayla tamamen oyun kurgusunu bekleyerek, sıkı savunma üzerine kurup, önde çok hızlı oyuncularıyla boş alan yakaladıklarında sonuç almak isteyen bir takım. Bunun böyle olduğunu biliyorduk ve iyi çalıştık. Özellikle duran toplarda bir çoğunu biz kullandık. Başarı da olduk. Direkten dönen toplarımız var. Ama istediğimizi alamadık. Bu tip takımları aşmak çok kolay değil. Çok kalabalık bir savunmayla bizi çok iyi perdelediler. Ama oyuncularım gol atmak ve kazanmak için uğraştı. Disiplinli oynadığımız için sonuçta bu tip takımları kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. İyi mücadele ettik" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, bugün iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle ikince yarının son bölümündeki oyun bizi ilerisi için umutlandırdı. Devre arasına girdik. Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA