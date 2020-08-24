İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan açma germe hareketleriyle sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacak.

Kaynak: AA