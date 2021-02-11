İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:14
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı 11 Şubat Perşembe 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç birazdan başlayacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor. İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını ASpor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

HALİL UMUT MELER(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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