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İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 90+5'te bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

05.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:15

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, uzatmada penaltı golüyle Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada penaltıdan Miya ile geldi. Konyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 12 kez rakip kaleyi yokladı ancak sadece 4 isabet buldu. Rizespor ise 4 denemesinde 1 kez çerçeveyi tutturdu ve o pozisyonda da Ertuğrul'u geçemedi.

3 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Konyaspor, 30 puana yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Rizespor 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Haber Yorumları (1)
TRABZON: Çaykur kümeye, yeriniz ora, tebrikler Konya
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