İtso Heyeti, Vali Küçük'e İnegöl Ekonomisini Anlattı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) heyeti Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret ederek ilçe ekonomisi hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün 3 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve güçlü mobilya sektörü ile önemli bir üretim merkezi olduğunu belirtip ilçenin çevreye duyarlı bir sanayileşmesi olduğunu söyledi.

Odanın Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ziyaretlerinin amacının İnegöl ekonomisi hakkında bilgi vermek odanın çalışmalarını anlatmak olduğunu söyledi. Uğurdağ, İnegöl'de 100 yılı aşkın süredir güçlü bir mobilya sektörü olduğunu bunun yanı Türkiye'nin ilk ilçe OSB'nin de 1970'li yıllarda kurulduğunu anlattı. Türkiye'nin ilk Ağaç İşleri Mobilya İhtisas OSB'sinin de İnegöl'de kurulduğuna vurgu yapan Uğurdağ, "Yenice Sanayi Bölgemiz de önce Islah OSB oldu ardından OSB Hüviyeti kazandı. Cerrah Sanayi Bölgemizi de Yenice OSB'nin içine katarak daha da geliştiriyoruz. Bütün bunlara ilave olarak 1980'li yılların sonunda Türkiye'nin ilk genel arıtma tesisini kurarak çevreci adımlarımızı attık. 2012 yılı başlarında ise İnegöl Gümrüğü açıldı" dedi.

"Dış ticaretimiz her yıl fazla veriyor"

İnegöl'ün yıllık dış ticaretinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu ve yıllardır fazla verdiğini anlatan Yavuz Uğurdağ, ilçenin ihracatı daha da artırmak için üyelerine her türlü desteği verdiklerini de ifade etti. İnegöl'ün üretiminin ve ihracatının artması için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Uğurdağ, "Ticari heyet gezileri, fuar ziyaret programları, eğitim çalışmaları ile üyelerimizin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri için çaba harcıyoruz. TOBB tarafından 5 Yıldızlı Akredite Oda Sertifikasına sahibiz. Üyelerimizin her zaman yanında oluyor ve işlerini geliştirmeleri için gereken desteği veriyoruz. Bunlara ilave olarak ülkemize yeni girişimciler kazandırıyor özellikle kadın ve genç girişimcilere destek veriyoruz"diye konuştu.

Vali Küçük: "İnegöl Türkiye'ye örnek"

Vali İzzettin Küçük ise yapılan ziyaretten çok memnun olduğunu söyledi. İnegöl'ün ekonomik başarılarını yakından takip ettiğini vurgulayan Vali Küçük, "Özellikle İnegöl'ün dış ticarette sürekli artı vermesini çok önemsiyorum. Bu yönü ile Türkiye'ye ilham veriyor ve başarıları ile örnek oluyor. Bursa sanayi ve üretim kentidir. İnegöl'de Bursa'nın önemli üretim merkezlerinden biridir. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ilçe ekonomisinin daha da güçlenmesi için gayretli çalışıyor. Bizde İnegöl'ün gösterdiği başarılara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - BURSA