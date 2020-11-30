İTSO'dan üyelerine indirim fırsatı
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İTSO'dan üyelerine indirim fırsatı

30.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:33
İTSO'dan üyelerine indirim fırsatı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Oylat Kaplıcaları A.Ş. ile yaptığı protokol çerçevesinde üyelerine yönelik yüzde 20 indirim imkanı sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Oylat Kaplıcaları A.Ş. ile yaptığı protokol çerçevesinde üyelerine yönelik yüzde 20 indirim imkanı sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Oylat Kaplıcaları A.Ş. arasında indirim protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile İTSO üyeleri Oylat A.Ş.'nin sunduğu hizmetlerden indirimli olarak faydalanacak. İndirimin, 01.12.2020 ile 15.05.2021 tarihleri arasında %20 oranında, 15.05.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında ise %15 oranında uygulanacağı belirtildi. Söz konusu indirim özel aile banyoları, masaj, kese vb. hizmetlerde geçerli olmayacak.

Protokol toplantısında konuşan İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimize yönelik sürdürdüğümüz indirim protokollerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün, İnegöl'ümüzün incisi konumunda bulunan, sağlık turizminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerden bir tanesi haline gelen Oylat'ımızda yer alan Oylat Kaplıcaları A.Ş. ile bir indirim protokolü imzalamak için bir araya geldik. Üyelerimizin, İnegöl'ümüzde önemli bir hizmeti yerine getiren ve şehrimizin turizme açılan kapısı olan Oylat Kaplıcalarımızdan daha güzel faydalanabilmeleri açısında imzaladığımız protokolümüz ile birlikte yüzde 20'lik bir indirim sunulmuş oluyor. Protokolün imzalanmasında emeği geçen Oylat Kaplıcaları A.Ş. yetkililerine teşekkür eder, gerçekleştirecekleri çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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Oylat Kaplıcaları A.Ş. 2. Başkanı Mehmet Öz ise, "İnegöl'ümüzde ekonominin merkezi olan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız ile imzaladığımız protokolümüzün hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Başkanımızın da bahsettiği üzere İnegöl'ün turizm merkezi olarak her gün hizmet kalitemizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin, bu hizmetlerimizden daha uygun fırsatlarla faydalanabilmeleri açısından protokolümüzü imzaladık. İnegöl'ümüzü önemsiyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm İTSO üyelerimizi İnegöl turizminin incisi olan Oylat Kaplıcalarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İTSO adına İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Oylat Kaplıcaları A.Ş. adına şirketin yönetim kurulu 2. Başkanı Mehmet Öz ve şirket yönetim kurulu üyesi Murat Gültekin tarafından protokol imzalandı. - BURSA

İTSO'dan üyelerine indirim fırsatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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