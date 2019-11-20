İTO’dan ‘Gate of Business’ atağı: 8 ülkeden 500 ithalatçı firma B2B için geldi
İstanbul Ticaret Odası yurtdışındaki büyük ithalatçı firmaların yetkililerini İstanbul'da, Türk alıcı firmalarla buluşturacağı "Gate of Business (İş Kapısı)" projesine start verdi.
20.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:51
İstanbul Ticaret Odası yurtdışındaki büyük ithalatçı firmaların yetkililerini İstanbul'da, Türk alıcı firmalarla buluşturacağı "Gate of Business (İş Kapısı)" projesine start verdi. 500'e yakın ithalatçı firma, kumaş ve tekstil aksesuarları üreticisi 86 Türk firması ile satın alım masasına oturdu.
Kaynak: Dunya.com