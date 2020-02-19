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İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren İstanbul Ticaret Odası İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" ifadelerini kullandı.

19.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:51
İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımcının yolunu açan faiz kararından memnunuz

'nın faiz kararını değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası'nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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