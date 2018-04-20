İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üreticiler Oğuz Tekstil AŞ, Kipaş Mensucat İşletmeleri AŞ, Bakırlar İplik, Kıvanç Tekstil AŞ, BTD Tekstil AŞ, Can Tekstil Entegre Tesisler ve Tarım Ürünleri AŞ, Özdoku Tekstil, Kimteks Tekstil AŞ, Uğurteks Tekstil Ürünleri AŞ, Meteks Moda Dokuma Kumaş ve Akın Tekstil AŞ tarafından yapılan ve Şimşek Tekstil, Bossa AŞ, Arseteks Tekstil Tarım Kimya, Almodo Altunlar Tekstil AŞ ve Tarsus Tekstil AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.