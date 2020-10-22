İthalatta haksız rekabet tedbirlerine düzenleme
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İthalatta haksız rekabet tedbirlerine düzenleme

22.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:12
İthalatta haksız rekabet tedbirlerine düzenleme

İthalatta korunma önlemleri, tedbirin yürürlükte kaldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

İthalatta korunma önlemleri, tedbirin yürürlükte kaldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan karar, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla gerçekleştirilecek işlemleri ve alınacak önlemleri kapsıyor.

"Kesin önlemlerin askıya alınması" başlığı altında yönetmeliğe eklenen hükme göre, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma tedbirinin yürürlükte kaldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ticaret Bakanlığı onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

Söz konusu kararlar bugünden itibaren ileriye dönük geçerli olacak, daha önce yapılan tahsilatların iadesi talep edilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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