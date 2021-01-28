İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme
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İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme

28.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:26
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez ile yaptığı kısa tatil kaçamağına yönelik İtalyan güvenlik güçleri, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edilmiş olabileceği...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez ile yaptığı kısa tatil kaçamağına yönelik İtalyan güvenlik güçleri, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle inceleme başlattı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Ronaldo'nun eşiyle 26 ve 27 Ocak tarihlerinde ülkenin kuzeyinde kış turizminin merkezlerinden Courmayeur'a gitmesi, İtalyan jandarmasının incelemesine takıldı.

Ronaldo'nun eşinin doğum günü olması sebebiyle ünlü çiftin Courmayeur'a gittiği belirtilen söz konusu hadise, Georgina Rodriguez'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Çiftin yaşadığı Piyemonte ile tatile gittikleri Valle d'Aosta'nın Kovid-19 açısından ülkede bölgesel bazda uygulanan risk kategorisinde "turuncu" renkte yer alması ve kurallar gereği bu bölgeler arasında seyahatin yasak olması sebebiyle yolculuk tepki çekti.

Sosyal medyada bu tatil eleştiri konusu olurken, Rodriguez'in bir süre sonra Courmayeur'dan yaptığı paylaşımları sildiği belirtildi.

Valle d'Aosta'daki İtalyan jandarmasının ilgili biriminin, Ronaldo ve eşinin seyahatiyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

La Stampa gazetesinde de ünlü çiftin seyahat yasağı ihlali gerekçesiyle para cezası alabileceği yazıldı.

Portekiz Milli Takımı'nın kampındayken Kovid-19 testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun, bu şekilde 14 Ekim 2020'de ambulans uçakla ülkesinden Torino'ya dönmesi de İtalya'da tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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