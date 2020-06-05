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İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti

İtalyan futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Icardi'nin havuz başında verdiği poz takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

05.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:46

Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Icardi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Wanda'nın "Mühteşem manzara" notuyla havuz başında verdiği poz takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve 200 bine yakın beğeni aldı.

İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
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