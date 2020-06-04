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İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi

İtalyan futbolunun efsane futbolcuları arasında gösterilen Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi, yoga paylaşımında bulundu. Yaptığı hareketle yürekleri ağza getiren Blasi'nin paylaşımına Totti'den "Bu gece seni böyle buldum" yorumu geldi.

İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
04.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:23

İtalyan futbolunun ve Roma'nın efsanesi futbolcusu Francesco Totti'nin model eşi Ilary Blasi, kişisel Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yoga yaptığı anı ölümsüzleştiren güzel modelin objektiflere amuda kalkarak verdiği poz adeta yürekleri ağza getirdi. Totti de eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafın altına "Bu gece seni böyle buldum" yorumunu yaptı.

İtalyan efsanenin eşinden yoga paylaşımı! Yaptığı hareket yürekleri ağza getirdi

2005'TE EVLENDİLER

2005 yılında nikah masasına oturan çiftin Chanel, Cristian ve Isabel adında 3 çocuğu bulunuyor.

İtalyan efsanenin eşinden yoga paylaşımı! Yaptığı hareket yürekleri ağza getirdi

24 YIL ROMA FORMASI GİYDİ

Kariyeri boyunca 1993-2017 olmak üzere 24 yıl Roma forması giyen Francesco Totti, 1 kez gol krallığı ve 1 lig şampiyonluğu yaşadı. Totti ayrıca, 2 kez de İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

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