İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek
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İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek

18.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:35

İtalya Serie A takımlarından Inter, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Milano temsilcisi, isim ve logosunda değişikliğe giderek global pazarda marka değerini artırmayı ve daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

Tam adı FC Internazionale Milano olan Inter kulübü, kulüp içinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

1908 yılında kurulan kulüp adında ve logosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

"MILANO" VURGUSU

Ezeli rakibi Milan'la aynı şehri paylaşan Inter, Mart ayı başından itibaren kulüp adını sadece "Inter Milan" olarak kullanmaya başlayacak.

Inter'in bu değişime giderek kendi kimliğini daha öne çıkarmak istediği belirtiliyor. Mavi-siyahlılar, AC Milan futbol takımından kovulan 44 üyeyle birlikte kuruldu. O dönem takımın tamamı İsviçreli ve İtalyan futbolculardan oluşuyordu ve bu nedenle de yabancı oyunculara açık bir takımdı. Bu nedenle kulübün adında "enternasyonel" kelimesi kullanılıyordu.

Kulüp uzun yıllar benimsediği "enternasyonel" olma kimliğimden ayrılarak daha uluslararası bir kulübe dönüşmek istiyor.

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek

MİNİMAL BİR LOGO TASARLANACAK

Kulüp bu doğrultuda en büyük değişimi ise logosunda yapmaya hazırlanıyor. Mavi-siyahlılar, daha önce Juventus'un da yaptığı gibi markalaşma adına logosunda köklü bir değişiklik yapacak.

Yoluna Inter Milan adıyla devam edecek olan kulübün, "IM" harflerinden oluşan minimal bir logoya geçiş yapması planlanıyor.

Inter'in ezeli rakiplerinden Juventus, 2017 yılında radikal bir kararla logosunu minimal bir tarza çevirmişti.

Kulüpler bu kararlarla birlikte, kendilerini markalaştırmak ve dünyanın her yerinde maksimum insana ulaştırmak istiyor.

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:35:11. #1.15#
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