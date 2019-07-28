İtalyan basını Galatasaray'ın, Nainggolan'ı istediğini yazdı

Orta sahaya Jean Michael Seri'yi transfer eden Galatasaray, Radja Nainggolan için de girişimlerini hızlandırıyor. İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre Inter'in kadroda düşünmediği Belçikalı yıldızın yeni durağı Türkiye olabilir.

ORTA SAHADA SERI'NİN PARTNERİ

Çin'den gelen cazip teklifleri ''Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum'' diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da Seri'nin partneri olabileceği belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Galatasaray'ın Radja Nainggolan için sadece kiralık teklifi yapabileceği, Inter'in de zaten kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak istediği için teklife olumlu bakabileceği kaydedildi. Inter'in geçen sezon Roma'dan 38 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Belçikalı orta sahanın İtalyan kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)