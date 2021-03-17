İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı

17.03.2021 23:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:06

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada Sloven kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi. Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi. Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Inter, İtalya Serie A'da 65 puanla, ikinci Milan'ın 9 puan önünde bulunuyor. Bitime 11 hafta kala Conte'nin öğrencileri, şampiyonluğun en önemlisi favorisi konumunda.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kalecisi Samir Handanovic, koronavirüse yakalandı
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