İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya İtalyan ekipleri talip oldu. Hırvat savunmacıyı Fiorentina, Torino ve Cagliari'nin transfer listesine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı takımla 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İtalya Serie A ekipleri, Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida'yı yakın markaja aldı. Hırvat savunmacı için 3 kulüp siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA BİTİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.