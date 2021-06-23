İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya İtalyan ekipleri talip oldu. Hırvat savunmacıyı Fiorentina, Torino ve Cagliari'nin transfer listesine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı takımla 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalya Serie A ekipleri, Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida'yı yakın markaja aldı. Hırvat savunmacı için 3 kulüp siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA BİTİYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor
Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor
Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 23:46:15. #1.13#

title