İtalya Serie A'dan 3 takım, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya İtalyan ekipleri talip oldu. Hırvat savunmacıyı Fiorentina, Torino ve Cagliari'nin transfer listesine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı takımla 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.