İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı

İtalya Serie A yönetimi, TV yayıncılarının talebi üzerine aldığı kararla 2022-2023 sezonundan itibaren yeşil renk forma giyilmesini yasaklıyor. Yayıncı kuruluş bu talebi, yeşil formanın yeşil zeminde seçilmesini zorlaştırdığını belirterek gerekçelendirdi. Yalnızca deplasman formalarında yeşil renk kullanılmazken, kaleci formaları için bu durum geçerli olmayacak. Sassuolo formalarında ağırlıklı olarak yeşil rengi kullanırken. Atalanta ve Lazio da 2020-21 sezonunda yeşil alternatif forma giymişti.