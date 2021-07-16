İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı
İtalya Serie A yönetimi, TV yayıncılarının talebi üzerine aldığı kararla 2022-2023 sezonundan itibaren yeşil renk forma giyilmesini yasaklıyor. Yayıncı kuruluş bu talebi, yeşil formanın yeşil zeminde seçilmesini zorlaştırdığını belirterek gerekçelendirdi. Yalnızca deplasman formalarında yeşil renk kullanılmazken, kaleci formaları için bu durum geçerli olmayacak. Sassuolo formalarında ağırlıklı olarak yeşil rengi kullanırken. Atalanta ve Lazio da 2020-21 sezonunda yeşil alternatif forma giymişti.
İtalya'da görülmemiş bir kural hayata geçiyor. Yayıncı kuruluşun talebi üzerine İtalya Serie A'da mücadele eden takımlar, 2022-2023 sezonundan itibaren yeşil renk dış saha forması giyemeyecek.
KALECİLER YEŞİL RENK GİYEBİLECEK
Sky Sports Italia'da yer alan haberde; gerekçeli kararın yayıncı kuruluşun, yeşil formanın yeşil zeminde oyuncuların seçilmesini zorlaştırdığını belirterek yasak talebinde bulunması gösterildi. Ancak kural, yalnızca dış saha formaları için geçerli. Kalecilerin ise yeşil forma giymesine izin verilecek. Çoğu İtalyan takımı için sorun olmasa da Sassuolo renk şemalarını yeniden düşünmek zorunda kalabilir. Sassuolo'nun iç saha forması ağırlıklı olarak siyah çizgili yeşil renkte. Sassuolo gibi Atalanta ve Lazio, 2020-21 sezonunda alternatif yeşil forma giymişti.