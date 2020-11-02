İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu
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İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu

02.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:34
İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, korona oldu

İtalyan basını, efsane futbolcu Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Totti'nin babası geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Roma'nın ve İtalya futbolunun efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

İtalyan Corierre dello Sport'un haberine göre 44 yaşındaki Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberde herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı ancak herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, ilerleyen günlerde Blasi'ye test yapılacağı ifade edildi.

BABASI KORONADAN VEFAT ETMİŞTİ

Efsane futbolcunun koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki babası Enzo Totti geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

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