İtalya'nın dev takımı Lazio'dan Emre Belözoğlu'na müthiş teklif
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'nın dev takımı Lazio'dan Emre Belözoğlu'na müthiş teklif

İtalya'nın dev takımı Lazio'dan Emre Belözoğlu'na müthiş teklif
Haberler.com - Haberler | Spor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, takımın başına Maurizio Sarri'yi getirirken, deneyimli teknik adamın ekibinde son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu'nu görmek istediği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı. Emre Belözoğlu görevi kabul ederse bir yardımcı antrenöre göre daha fazla yetkiyle sahip olacak.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına deneyimli teknik adam Maurizio Sarri'yi getirmişti. Deneyimli teknik adamın ekibi merak edilirken bu doğrultuda belirlenen ismin son olarak Fenerbahçe 'yi çalıştıran Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı.

İtalyan basınından Sport Press 24'e göre Maurizio Sarri, merak edilen teknik ekibi konusunda ilk ismi belirledi. Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı. Emre Belözoğlu, 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla 'tanıdık bir isim' olarak aktarıldı.

YARDIMCIDAN FAZLASI OLACAK

Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı.

Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray 'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. 2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle'a gitmişti.

2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı.

(Fanatik)

Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti
Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız
Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'nın dev takımı Lazio'dan Emre Belözoğlu'na müthiş teklif - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 15:48:11. #1.13#

title