İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu
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İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

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İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Torino ekibi bu galibiyetle 2 yıl aradan sonra kupayı tekrardan müzesine götürürken toplamda 14. kez bu başarıyı gösterdi. Juventus'un efsane kalecisi Buffon bu maçla takıma veda etti. 43. yaşındaki kaleci kariyerinde 6. kez İtalya Kupası'nı kazandı.

İtalya Kupası final mücadelesinde Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşma Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle bitti ve kupayı 14. kez müzesine götürdü.

ATALANTA 4. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Kulusevski'nin golüyle Juventus öne geçerken 41. dakikada Malinovski'nin golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı.İkinci yarıda baskısı artıran Juventus aradığı golü 73. dakikasında Federico Chiesa ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus kupaya ulaşmış oldu. Bu galibiyetle Juventus tarihinin 14. kupa şampiyonluğunu alırken Atalanta ise tarihinde 4. kez kupada final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

BUFFON'DAN VEDA

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası'ndan sonra İtalya Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan ve siyah-beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu
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