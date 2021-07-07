İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi
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İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi

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EURO 2020'de oynanan İtalya-İspanya mücadelesinin anlatıcısı spiker Levent Özçelik İtalyan futbolcu Chiesa'ya Inzaghi demesiyle sosyal medyaya damga vurmuş ve tepki çekmişti. Galatasaray resmi hesabı yaptığı paylaşımla deneyimli spikere destek verdi. Özçelik'in anlattığı ve Avrupa'da tarihi başarılar kazanılan maçlardan kesitler paylaşan Galatasaray, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn. Levent Özçelik'e sevgilerimizle" ifadelerine yer verdi.

TRT ekranlarında yayınlanan İtalya ile İspanya arasında oynanan maçta İtalya'nın öne geçtiği golü atan Chiesa'yı futbolu bırakan efsane futbolcu Inzaghi diye anons eden spiker Levent Özçelik'e sosyal medyada tepki yağmıştı. Galatasaray yaptığı paylaşımla deneyimli spikere destek verdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK PAYLAŞIMI

Tarihi maçlardan Neuchatel Xamax, UEFA Kupasındaki Arsenal ve Süper Kupa maçındaki Real Madrid maçından kesitler yayınlayan Galatasaray; usta spikerin yanında olduğunu ifade etti. Galatasaray kulübünün sosyal medyada paylaştığı videoda, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn. Levent Özçelik'e sevgilerimizle…" ifadelerine yer verildi.

İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi
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Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Bunlar her şeye Maydanoz olmaya bayılıyorlar.
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İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi - Haberler Spor
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