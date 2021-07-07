İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi

EURO 2020'de oynanan İtalya-İspanya mücadelesinin anlatıcısı spiker Levent Özçelik İtalyan futbolcu Chiesa'ya Inzaghi demesiyle sosyal medyaya damga vurmuş ve tepki çekmişti. Galatasaray resmi hesabı yaptığı paylaşımla deneyimli spikere destek verdi. Özçelik'in anlattığı ve Avrupa'da tarihi başarılar kazanılan maçlardan kesitler paylaşan Galatasaray, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn. Levent Özçelik'e sevgilerimizle" ifadelerine yer verdi.