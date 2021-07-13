İtalya EURO 2020 Şampiyonu!
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde ev sahibi İngiltere'yi 1-1 biten final maçının penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 1968'den sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalyan takımının file bekçisi Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde ev sahibi İngiltere'yi 1-1 biten final maçının penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 1968'den sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalyan takımının file bekçisi Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Kaynak: Dugout