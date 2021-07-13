İtalya EURO 2020 Şampiyonu!

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde ev sahibi İngiltere'yi 1-1 biten final maçının penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 1968'den sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İtalyan takımının file bekçisi Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.