İtalya'da Keşaplı'ya spor dalında "En Başarılı Yabancı Muhabir" ödülü verildi

İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI) düzenlediği ödül töreninde Türk gazeteci Dündar Keşaplı sporda yılın "En Başarılı Yabancı Muhabir" ödülüne layık görüldü.

Napoli kentinde USSI'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle USSI Başkanı Gianfranco Coppola'nın ev sahipliğinde MSC Fantasia kruvaziyerinde bir ödül gecesi yapıldı. Törene, İtalyan spor camiasından, iş, sanat, siyaset dünyasına kadar pek çok ünlü isim katıldı. Gecede, USSI'nin İtalyan sporunun temel unsurlarından biri olduğunu belirten Coppola, ödüle layık görülenleri tebrik etti.

Törende 30 yılı aşkındır İtalya'da yaşayan Türk gazeteci Dündar Keşaplı'ya da spor dalında "En Başarılı Yabancı Muhabir" ödülü verildi. Keşaplı, ödülünü USSI Başkanı Coppola'nın elinden aldı.

Dündar Keşaplı, yaptığı konuşmada, kendisini ödüle layık gören USSI Yönetimi'ne teşekkür ederek, "Onca yıl sahada fedakarca,Türkiye'nin önde gelen prestijli kurumlarına muhabir olarak çalıştıktan sonra böyle bir ödülü almak benim için büyük bir onur" dedi.

Keşaplı, Napoli gibi sevdiği bir şehirde bu ödülü aldığı için ayrıca mutlu olduğunu belirterek, bu ödülü koleksiyonunun en önemli yerinde tutacağını söyledi.

Bugüne kadar Ronaldo, Platini, Roberto Carlos, Alessandro Del Piero, Lionel Messi, Ronaldinho, Totti gibi daha birçok onemli yıldız isimlerle özel röportajlara imza atmasıyla tanınan Keşaplı, bu yıl ayrıca Uluslararası Spor Basın Derneği (AIPS) ile USSI'nin birlikte yılın en çok özel habere imza atan gazetecilere verilen 'Özel Haber Ödülü'ne de layık görülmüştü. - ROMA