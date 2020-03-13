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Sergio Mattarella, Avrupa Birliği, Ekonomi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

13.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:21
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdan geçen ülkesine engel çıkarmamasını aksine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Dunya.com

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