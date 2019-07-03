İsviçreli futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu!

Arkadaşlarıyla tekne kiralayan Ismaili, İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nde suya girdikten sonra kaybolmuştu. İsviçre'deki arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, 24 yaşındaki futbolcunun

33 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Öte yandan, Young Boys kulübü de Florijana Ismaili için taziye mesajı yayınladı. Futbolcular, Kulübün sosyal medya hesabından, kalp şeklinde koreografi yaptı. Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta, 3 gole imza atmıştı.

(TRT Spor)