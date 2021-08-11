İsviçre'de memleketini resimleriyle temsil eden gurbetçiden, Konyaspor Başkanı Özgökçen'e hediye takdimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre'de memleketini resimleriyle temsil eden gurbetçiden, Konyaspor Başkanı Özgökçen'e hediye takdimi

İsviçre'de memleketini resimleriyle temsil eden gurbetçiden, Konyaspor Başkanı Özgökçen'e hediye takdimi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Spor

Memleketi Konya'dan İsviçre'ye göç eden ressam gurbetçi Ersan Kaya, gönülden bağlılık taşıdığı Konyaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Memleketi Konya'dan İsviçre'ye göç eden ressam gurbetçi Ersan Kaya, gönülden bağlılık taşıdığı Konyaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

20 yıldır İsviçre'de yaşayan, aslen Yunaklı olan Ersan Kaya, İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nü ziyaretinde Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile görüştü.

"3kay" imzasıyla yaptığı resimleri büyük beğeni toplayan, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Kaya, Başkan Özgökçen'e, hem Konya ve Konyaspor'a bağlılığını anlattı hem de yaptığı tablolardan birini hediye etti.

Başkan Özgökçen de ziyareti ve hediyesi dolayısıyla Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Murat Dalkılıç
Spor Muslera Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçre'de memleketini resimleriyle temsil eden gurbetçiden, Konyaspor Başkanı Özgökçen'e hediye takdimi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:57:33. #1.14#

title