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İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu

Dünya genelinde can almaya devam eden koronavirüsün ortaya çıkardığı ekonomik sorunlarda her geçen gün artmaya devam ediyor. Zengin fakir dinlemeyen salgın milyonlarca insanın ekonomisini olumsuz etkiledi. Refah seviyesi en yüksek olan ülkelerden İsviçre'de bile yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu.

30.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:39

Koronavirüsün yarattığı kriz dünyanın her yerinde büyük ekonomik sorunlara neden oldu. Ekonomik refah seviyesinin yüksekliğiyle bilinen İsviçre de bu durumdan etkilenirken binlerce kişi işsiz kaldı. Sözcü'de yer alan habere göre, Cenevre'de bu ay başında başlatılan ve üçüncüsü dün yapılan gıda paketi dağıtımına ilgi çok büyük oldu.

İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu

BİRÇOK KİŞİ ELİ BOŞ DÖNDÜ

'Dayanışma Kervanı-Caravane de la Solidaritee' tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dağıtım merkezi önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok kişi paketler tükenince eli boş dönmek zorunda kaldı.

İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu

İSVİÇRE'DE ÜRETİM YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Koronasalgını nedeniyle alınan önlemler İsviçre'nin üretimini yüzde 25 düşürdü. İşsizlik oranı yüzde 2,3'ten, yüzde 4'e çıktı. Ülke bir durgunluğun içinde ve işsizliğin daha da artması bekleniyor. Serbest meslek sahiplerinin yüzde 77'si krizden olumsuz etkilendi. Yüzde 18 serbest meslek çalışanı işyerini kapattı. Çalışanların yüzde 54'ü kısa çalışma modeline geçti.

İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu

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