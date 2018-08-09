İşverenler Aradığı Personeli Megip ile Bulacak

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü'nün (MEGİP) iş dünyasının 'işçisizlik' sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Bursa Valiliği, BTSO ve İşkur Bursa İl Müdürlüğü arasında 'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü' imzalandı. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün ortaya çıkarılması için hayata geçirilen proje kapsamında, meslek edinme eğitimlerinin ilki Bursa'da başladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda düzenlenen törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İşkur Bursa İl Müdür Yardımcısı Yusuf Bedir ile davetliler katıldı.

EKONOMİYE GÜÇ KATACAK

Törende konuşan Vali İzzettin Küçük, Bursalı firmaların en büyük sorununun nitelikli personel açığı olduğunu söyledi. Küçük, "Mesleki eğitimin Bursa'mız ve ülkemiz için önemi büyük. MEGİP projesi de kent ekonomisine katkılar sağlayacak. İki yıl boyunca sürecek eğitimler, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak" dedi.

'İNSANA YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR'

Daha sora söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise "İş dünyamızın istihdam ve mesleki eğitim taleplerine çözüm üretmeye, insana yatırım odaklı yeni projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu. MEGİP'in iş dünyasının 'işçisizlik' sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağını ifade eden Burkay, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü'ne aşçılık eğitimleriyle start verdik. Eğitime katılan tüm kursiyerlerimizin istihdam edileceği firmalar da belirlendi. Projemize pidecilik, pastacılık, pizzacılık ve servis elemanı eğitimleri ile devam edeceğiz. BTSO olarak firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda farklı sektörlerde de eğitim takvimimizi planlayacağız" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMIN REÇETESİ OLACAK

Protokol kapsamında kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek mesleki eğitimler düzenlenecek. Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca BTSO ile İşkur aracılığıyla işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları yapılacak ve kursiyerlerin eğitim ücretleri ise İşkur tarafından karşılanacak. İşkur ayrıca proje kapsamında kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. - Bursa