İsveç'te Çirkin Saldırının Ardından Türk Kaleci Abdulaziz Demircan Sözleşmesini Feshetti

İsveç Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'ta forma giyen Türk kaleci Abdulaziz Demircan, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşımından dolayı takım arkadaşları ve taraftarların sözlü çirkin saldırılarına maruz kalmıştı. Yaşanan bu olayların ardından Demircan, kulüple sözleşmesini feshetti.

KULÜBÜYLE BAĞLARINI KOPARDI

İsveç'in başkenti Stockholm'un kuzeybatısında Borlnge bölgesinde Türkiye kökenli Kürtler tarafından kurulan Dalkurd Spor Kulübü'ne 3 ay önce Konyaspor'dan transfer edilen Abdülaziz Demircan, 19 Mayıs 2018 günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına sosyal medya hesabından 1919 yılı, Türk Bayrağı, Atatürk ve Bandırma Vapuru'nu temsil eden bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından hem takım arkadaşları hem de taraftarların hakaretlerine maruz kalan Türk eldiven, kulübüyle bağlarını kopardı. Konuyla ilgili konuşan Abdulaziz Demircan, "Geçen sene Atiker Konyapsor'dan Dalkurt'a transfer olmuştum. Benim Türkiye pasaportum var. Ülkemle gurur duyuyorum. 'Türkler ve Kürtler' diye bir problemim yok" ifadelerini kullandı.