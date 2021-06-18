İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? 18 Haziran 2021 EURO 2020 İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda?
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İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? 18 Haziran 2021 EURO 2020 İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda?

İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? 18 Haziran 2021 EURO 2020 İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda?
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EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İsveç - Slovakya maçı için geri sayım başladı. Peki, İsveç ile Slovakya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı ne zaman oynanacak? İsveç - Slovakya maçı canlı izle! 18 Haziran 2021 İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İsveç - Slovakya maçı için geri sayım başladı. Peki, İsveç ile Slovakya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı ne zaman oynanacak? İsveç - Slovakya maçı canlı izle! İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İsveç ile Slovakya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı, İçtimai TV, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI İÇTİMAİ TV CANLI İZLEMEK İZÇİN FREKANS BİLGİLERİ

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI TRT1 CANLI İZLEMEK İZÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI HANGİ GÜN?

İsveç-Slovakya Maçı, 18 Haziran Cuma günü oynanacak.

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsveç-Slovakya Maçı, saat 16:00 başlayacak.

İŞVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsveç ve Slovakya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

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İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? 18 Haziran 2021 EURO 2020 İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? - Haberler
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