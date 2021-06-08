İsveç Milli Takımı futbolcusu Kulusevski'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsveç'in 14 Haziran Pazartesi günü İspanya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında sahada olamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge