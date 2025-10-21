İsveç Ligi şampiyonu kim oldu, Mjallby şampiyon oldu mu?

İsveç'in küçük bir balıkçı kasabasını temsil eden Mjällby AIF, ülkenin en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da sezonu birincilikle tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Böylece mütevazı köyün takımı, İsveç futbolunda tarihi bir başarıya imza attı.

İSVEÇ LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

İsveç'in Baltık Denizi kıyısındaki küçük balıkçı köyü Hallevik'in takımı Mjällby AIF, Allsvenskan'da bitime üç hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti. Uzun süredir zirvede yer alan sarı-siyahlılar, bu başarıyla İsveç futboluna adını altın harflerle yazdırdı.

GÖTEBORG DEPLASMANINDA GELEN ZAFER

Ligin 27. haftasında deplasmanda Göteborg ile karşılaşan Mjällby, Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 66'ya yükseltti. Bu galibiyetle bitime haftalar kala şampiyonluğu garantileyen ekip, sezonun en dikkat çekici hikâyesine imza attı.

KÜÇÜK KÖYDEN DEV BAŞARI

Nüfusu 1.500'ün altında olan Hallevik köyünün takımı, dev bütçeli rakiplerini geride bırakarak büyük bir futbol mucizesi gerçekleştirdi. Mjällby'nin en yakın takipçisi Hammarby 55 puanda kalınca, fark kapanmaz hâle geldi ve Mjällby resmen şampiyonluğunu kutladı.

AVRUPA'DA TARİHİ YOLCULUK BAŞLIYOR

Bu tarihi zaferin ardından Mjällby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. Böylece kulüp, 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasına çıkacak. Bu başarı, küçük bir balıkçı köyünden Avrupa sahnesine uzanan bir destanın başlangıcı olarak tarihe geçti.