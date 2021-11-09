İstifaya davet edilen Ali Koç'tan ilk hareket geldi! FB TV'ye çıkıyor

Sarı-Lacivertli taraftarlar, son zamanlarda alınan sonuçlardan sonra Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. 3 yıldır beklenen başarıların gelmemesi, diğer şubelerin de kötü gitmesi üzerine Başkan Ali Koç'a gösterilen sabır doldu.

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İstifaya davet edilen Başkan, perşembe günü kulüp televizyonuna çıkacak. Ali Koç'un konuşma yapacağı program saat 16.00'da başlayacak.

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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