İstifaya davet edilen Ali Koç'tan ilk hareket geldi! FB TV'ye çıkıyor
Kayserispor maçında tribünlerin yüksek sesle istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç, açıklama yapmadan stattan ayrılmıştı. Koç, perşembe günü kulüp televizyonuna çıkıyor.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, son zamanlarda alınan sonuçlardan sonra Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. 3 yıldır beklenen başarıların gelmemesi, diğer şubelerin de kötü gitmesi üzerine Başkan Ali Koç'a gösterilen sabır doldu.
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İstifaya davet edilen Başkan, perşembe günü kulüp televizyonuna çıkacak. Ali Koç'un konuşma yapacağı program saat 16.00'da başlayacak.
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